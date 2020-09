Stefano De Martino, il nome della nuova fiamma fa impazzire il gossip (Di sabato 5 settembre 2020) Stefano De Martino è stato beccato con la sua nuova fiamma a bordo dello yatch, ma a colpire è il nome della bellissima donna. Svelato il retroscena. foto facebookL’ex ballerino di Amici e oggi conduttore di successo di Rai Due è tornato ancora una volta al centro dell’attenzione del gossip dopo essere stato beccato in compagnia della sua nuova fiamma che ha un nome davvero particolare. Pensate che molti non hanno potuto fare a meno di notare il grande intreccio con il passato del napoletano. Ecco di cosa si tratta. Stefano De Martino, il nome della nuova fidanzata ... Leggi su chenews

zazoomblog : Ignazio Moser al posto di Stefano De Martino a Domenica In? L’indiscrezione - #Ignazio #Moser #posto #Stefano - blogtivvu : Ignazio Moser al posto di Stefano De Martino a Domenica In? ??? ? L'indiscrezione televisiva ti aspetta nelle nostre… - romvantic : RT @Ri_Ghetto: Il mio settembre è iniziato malissimo: volevo esserci anche io sull'aereo che hanno preso Stefano De Martino, Cecilia Rodrig… - blogtivvu : Ignazio Moser al posto di Stefano De Martino a Domenica In con Mara Venier? L'indiscrezione. - lamescolanza : Stefano De Martino inizia il trasloco, via da casa dell’ex moglie Belen: ecco in che rapporti sono adesso i due - I… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino Stefano de Martino, svelato il vero motivo della fine della storia d'amore con Belen Rodriguez Yahoo Notizie Belen Rodriguez criticata per le foto in bikini/ Maurizio Costanzo: “è una donna…”

Belen Rodriguez criticata per le foto in bikini che pubblica sui social: Maurizio Costanzo risponde e difende la showgirl argentina. Belen Rodriguez sempre più regina dei social. Con 9,7 milioni di fo ...

Il bypass perde i pezzi, l’usura rende obbligatorio il restyling. Ponti, viadotti, svincoli e gallerie: le 31 infrastrutture dove si interverrà

ANCONA È la priorità delle priorità, perché la manutenzione delle infrastrutture è un punto cardine dell’amministrazione e, tra le infrastrutture, il bypass della Palombella è in cima alla lista degli ...

Belen Rodriguez criticata per le foto in bikini che pubblica sui social: Maurizio Costanzo risponde e difende la showgirl argentina. Belen Rodriguez sempre più regina dei social. Con 9,7 milioni di fo ...ANCONA È la priorità delle priorità, perché la manutenzione delle infrastrutture è un punto cardine dell’amministrazione e, tra le infrastrutture, il bypass della Palombella è in cima alla lista degli ...