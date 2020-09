Stefano De Martino, ecco il nome della nuova fiamma: impensabile intreccio con la ex del ballerino (Di sabato 5 settembre 2020) Strano il destino. Davvero strano quando decide di giocare. La nuova fidanzata di Stefano De Martino (paparazzata dal settimanale Gente con lui al bordo di uno yacht) si chiama Fortuna. Proprio come l'album di Emma, ex fiamma del ballerino ai tempi di Amici. De Martino la mollò per Belen Rodriguez, con la quale ha burroscosamente chiuso all'inizio di questa estate. Il ballerino è stato notato con Fortuna ad una festa in costiera sorrentina. Il giorno dopo in in barca, poi il pranzo in un ristorante bellissimo e chic. Di Fortuna si sa solo che ha origini campane. Stop. Nient'altro.De Martino non ne parla e tutto resta avvolto nel mistero. In questo modo sembra che De Martino abbia voltato pagina dopo la fine ... Leggi su liberoquotidiano

