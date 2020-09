Star (wine) System (Di sabato 5 settembre 2020) Quando sei abbastanza ricco e conosciuto da aver tempo, soldi e fama da spendere, in cosa investi, oltre che in grandi ville o addirittura isole in cui rigenerarsi e ritrovare la privacy? Nel creare qualcosa di nuovo, in grado di darti soddisfazione, ulteriore prestigio e possibilmente utili, che con la carriera nel mondo dello spettacolo non si sa mai. Sono sempre di più le celebrità, soprattutto internazionali, che non si accontentano di diventare il volto di un prodotto, di sponsorizzare, endorsare, di mettere il proprio nome sulle linee di vestiti – che fai, soprattutto nel 2020, i follower non li sfrutti? – ma spinti dalla voglia di creare qualcosa di proprio, si lanciano in nuove avventure legate a due dei grandi piaceri della vita che già conoscono bene: il cibo e il bere. D’altra parte, lo ha fatto anche la regina d’Inghilterra con le ... Leggi su linkiesta

frafreefra : Unisco le cose che amo di più : #sushi e #bollicine. Porto il Giappone e una #tempura a una cena e lo abbiniamo a u… - drinksco_it : Quando vino e cinema si incontrano, succedono grandi cose! ???? Ecco alcune delle star di Hollywood che si sono dedi… - drinksco_it : Sono tante le star del cinema che si sono lasciate sedurre dal mondo dell’enologia. Eccone alcune ??… - wsjwine : New 5 star Review on Villa Farnia Trebbiano d'Abruzzo 2018: Excellent summer wine. -

Ultime Notizie dalla rete : Star wine CheersStar (wine) System Linkiesta.it CheersStar (wine) System

Il mercato pare saturo già da un po’, ma non smettono gli annunci di nuovi lanci di brand con testimonial che coincidono con la proprietà. Perché fare un vino è come fare un film, e - a volte - ti fa ...

Dai Brangelina alle Delevingne: quando la star si dà al vino

Brad Pitt e Angelina Jolie lanciano un loro champagne. Le sorelle Delevingne presentano un'etichetta di prosecco made in Italy. Sono tanti i personaggi famosi che si sono dati al wine business ...

Il mercato pare saturo già da un po’, ma non smettono gli annunci di nuovi lanci di brand con testimonial che coincidono con la proprietà. Perché fare un vino è come fare un film, e - a volte - ti fa ...Brad Pitt e Angelina Jolie lanciano un loro champagne. Le sorelle Delevingne presentano un'etichetta di prosecco made in Italy. Sono tanti i personaggi famosi che si sono dati al wine business ...