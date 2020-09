Stadio San Paolo tra i 19 impianti cittadini senza acqua calda: a rischio Napoli-Pescara? (Di sabato 5 settembre 2020) Stadio San Paolo: c’è anche l’impianto di Fuorigrotta tra le 19 strutture comunali senza termogestione (il Tar ha sospeso il servizio). A rischio l’amichevole delll’11 settembre tra Calcio Napoli e Pescara? Ci sono dubbi sullo svolgimento allo Stadio San Paolo dell’amichevole tra Calcio Napoli e Pescara, prevista per venerdì 11 settembre alle ore 18. Come … Leggi su 2anews

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - A Napoli 19 impianti sportivi senza acqua calda, c'è pure lo stadio San Paolo, a rischio l'amichevole con… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - A Napoli 19 impianti sportivi senza acqua calda, c'è pure lo stadio San Paolo, a rischio l'amichevole con… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - A Napoli 19 impianti sportivi senza acqua calda, c'è pure lo stadio San Paolo, a rischio l'amichevole con… - apetrazzuolo : IL MATTINO - A Napoli 19 impianti sportivi senza acqua calda, c'è pure lo stadio San Paolo, a rischio l'amichevole… - napolimagazine : IL MATTINO - A Napoli 19 impianti sportivi senza acqua calda, c'è pure lo stadio San Paolo, a rischio l'amichevole… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio San

Doveva essere una grande festa quella di San Siro dove stasera si affrontano in amichevole il Milan e il Monza allo stadio di San Siro. Questo doveva essere il ritorno in grande stile di Berlusconi e ...Sabato 5 settembre alle 20.45 l’amichevole tra Ac Monza e Milano allo stadio di San Siro. Tutti i convocati di mister Brocchi. Dopo 33 anni il Monza torna a San Siro per incontrare il Milan. Quello di ...