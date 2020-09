Sri Lanka: 'domato incendio', petroliera trainata al largo (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - COLOMBO, 05 SET - La petroliera battente bandiera panamense colpita ieri da un incendio al largo delle coste dello Sri Lanka è stata trainata in alto mare dopo che le fiamme a bordo sono state ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - COLOMBO, 05 SET - La petroliera battente bandiera panamense colpita ieri da un incendio al largo delle coste dello Sri Lanka è stata trainata in alto mare dopo che le fiamme a bordo sono stat ...Il biglietto per entrare in Italia costava caro. Dai 3.500 euro per la tratta Romania-Italia fino a 7mila euro per la partenza dallo Sri Lanka. Chi non era in grado di pagare l’intero viaggio veniva s ...