Spotify, ecco le canzoni più ascoltate quest’estate in Italia e nel mondo (Di sabato 5 settembre 2020) Spotify rilascia oggi la classifica dei podcast e delle canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo. Soprese e non leggi l’articolo per vedere quali sono le hit. Questa è stata un’estate come nessun’altra prima d’ora. La musica e i podcast ci hanno fatto compagnia come sempre. Inoltre fornendoci una colonna sonora vivace e adatta alla stagione. Spotify rivela che “ROCKSTAR” di DaBaby (featuring Roddy Ricch) è la canzone più ascoltata in streaming dell’estate 2020 a livello globale. Con oltre 380 milioni di stream tra il 1° giugno e il 15 agosto, la traccia è stata un pilastro della nostra classifica globale ed è una delle canzoni più ascoltate ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Bennacchiana : Ecco un brano che cuore infranto ma bello. … Light Years di The National - gianni_botta : Perché anche noi, sissignore, abbiamo delle eccellenze. Francesco Mendolia at drums Ecco un brano per te… Expansi… - F4BRY : Ecco un brano per te… We'd Be Together so Good di Fabrizio Farinelli - Lukazzu : @Jessica97737031 @caterita2008 @NOprisonersEVER @semplici8 @paolinab @ernoirsfina_ @consolefirmin @SaraLF74… - SimonaSenesi : Ecco una playlist per te… Music Against the Virus ?? di simonapaola.senesi -

Ultime Notizie dalla rete : Spotify ecco Spotify 2020: ecco le classifiche di questa estate tra podcast e musica InnovaMI Arsenal, con Arteta si vince. Spese pazze: il record di Pogba. Ecco dov'è finito Evra

Dalla vittoria dell'Arsenal del Community Shield, con focus sull'allenatore spagnolo Mikel Arteta, alle spese pazze del mercato della Premier League. Ma anche la FA Cup e le particolari storie che la ...

SmartWorld News Podcast – Nuovi colori Google Maps, 35 anni di Super Mario, The Witcher 3 su next-gen

Ecco la nuova puntata di SmartWorld News, il nostro podcast che ogni giorno vi racconta le notizie più importanti della giornata, quelle che non potete perdervi. Qui in basso trovate il player per asc ...

Dalla vittoria dell'Arsenal del Community Shield, con focus sull'allenatore spagnolo Mikel Arteta, alle spese pazze del mercato della Premier League. Ma anche la FA Cup e le particolari storie che la ...Ecco la nuova puntata di SmartWorld News, il nostro podcast che ogni giorno vi racconta le notizie più importanti della giornata, quelle che non potete perdervi. Qui in basso trovate il player per asc ...