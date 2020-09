Sportitalia - Sokratis vuole solo il Napoli: aspetterà fino a 5 giorni per unirsi a Gattuso (Di domenica 6 settembre 2020) Sokratis Papastathopoulos lascerà l’Arsenal a dieci mesi scarsi dalla scadenza del contratto. Leggi su tuttonapoli

