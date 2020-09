Spezia, Italiano: «La Serie A non perdona. Genoa? Il presidente…» (Di sabato 5 settembre 2020) Vincenzo Italiano ha parlato in vista della prossima stagione di Serie A: le dichiarazioni dell’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay in vista della prossima stagione di Serie A. PROMOZIONE – «Abbiamo fatto questo mezzo miracolo sportivo, sembrava impensabile per come era iniziata la stagione. Invece abbiamo tirato fuori tutto quello che serviva per un capolavoro e abbiamo gioito assieme alla città». Serie A – «Dobbiamo fare in fretta e c’è da fare tanto: penso che un taglio Italiano sarebbe indicato, perché più giocatori arrivano già capaci di apprendere rapidamente e meglio è. ... Leggi su calcionews24

