Spagna, bimbo di tre mesi abbandonato: arrestata la madre di 19 anni (Di sabato 5 settembre 2020) Un nuovo caso di abbandono avvenuto in Spagna con un piccolo bimbo di tre mesi abbandonato al bancomat: la madre di 19 anni arrestata Ancora brutte notizie provenienti dalla Spagna per l’abbandono di un piccolo bambino di appena tre mesi. Da poche ore è stata arrestata una ragazza di 19 anni a Lorca, accusata di … Leggi su viagginews

lautarvo : @bimbo_halilovic le clausole in spagna sono obbligatorie - bimbo_halilovic : @manu_rosson3ro @macho_morandi In Spagna sono più macellai che qui in Italia - bimbo_halilovic : Nelle torte mi piace di più il Pan di spagna che le varie creme che stanno -

L'uomo da marzo non ha notizie della ex moglie e del bimbo di tre anni e mezzo. Forse sono in Spagna. Attivata anche la Procura aretusea Dal 7 marzo scorso non ha notizie del figlio di 3 anni e mezzo ...

In Spagna genitori sul piede di guerra. Scuola nel caos

In Spagna genitori sul piede di guerra. Scuola nel caos, denunciano. Secondo i sindacati mancano mascherine e protocolli di sicurezza. Per molte famiglie meglio tenere i figli a casa e farli studiare ...

