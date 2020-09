Spacco laterale, coscia e glutei. Prego? Cecilia Rodriguez, roba spinta sul red carpet a Venezia | Guarda (Di sabato 5 settembre 2020) Sul red carpet a Venezia, per il festival del cinema, anche Cecilia Rodriguez, sorellina di Belen Rodriguez. Ci si è presentata da sola, senza Ignazio Moser, con cui la storia sarebbe ufficialmente tramontata. E ci si è presentata con un vestito assai peculiare, vistoso, enorme. Il vestito argentato che potete vedere nella gallery, un abito la cui gonna si allarga fino a raggiungere le dimensioni di una tenda da campo. E l'abito presentava anche uno Spacco laterale all'altezza di coscia e glutei, una vista proibita sulla quale Cecilia Rodriguez ha giocato, seducendo i fan e incantando con la sua monumentale bellezza. Insomma, la sorellina di Belen a Venezia audace e ... Leggi su liberoquotidiano

Sul red carpet della terza serata della Mostra del Cinema di Venezia 2020, nel mare di abiti neri ed essenziali e di look che dimenticheremo facilmente, è apparso il look gold da dea di Cecilia Rodrig ...Genova - Tra un sorriso e l’altro, quell’etichetta nera, ancora attaccata all’elegante giacca bianca posata sulle spalle, non è ovviamente passata inosservata. L’arrivo di Georgina Rodriguez in Laguna ...