Spacciatori “sfortunati” a Roma: in tre fermati contemporaneamente dalla Polizia, tutti avevano la droga in auto (Di sabato 5 settembre 2020) Due controlli in strada della Polizia di Stato a Casal Bruciato e Prenestina hanno portato all’arresto di 3 Spacciatori, al sequestro di circa 5 kg di hashish, più di mezzo kg di cocaina, una pistola “a salve” e un migliaio di euro in contanti. In particolare, in via Grotte di Gregna una Volante ha fermato un’utilitaria con a bordo una coppia di Romani: M.M. di 36 anni e D.P.J di 28. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento dei due, hanno approfondito il controllo trovando M.M. in possesso di un frammento di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 45 panetti di “fumo”, una busta da 700 grammi di marijuana, poche dosi di cocaina ed una pistola “a salve” con 36 colpi. Praticamente nello stesso momento, ma in via Prenestina, una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

