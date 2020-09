Solofra, il sindaco annuncia un nuovo caso di positività al Covid-19 (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – “Abbiamo ricevuto notizia che un’ulteriore tampone ha avuto esito positivo al Covid-19, si tratta di contagio avvenuto nelle medesime circostanze di quello registrato nella giornata di ieri avvenuto fuori dal nostro comune – scrive il sindaco di Solofra, Michele Vignola – Il nostro concittadino sta bene e non presenta particolari sintomi, si trova presso la propria abitazione dove osserverà il necessario periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività. Entrambi i casi sono stati individuati tramite un lavoro di indagine epidemiologica e profilassi portato avanti dall’ASL in coordinamento con i comuni di competenza che è tutt’ora in corso. Sono state attivate tutte le procedure di contenimento ... Leggi su anteprima24

