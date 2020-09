Sky - Cavani aveva detto no alla Juve per la famiglia a Napoli: ora c'è un nuovo tentativo (Di sabato 5 settembre 2020) Edinson Cavani aveva declinato la corte della Juventus da ex napoletano e, soprattutto, con la famiglia che ancora vive in città in Campania. Leggi su tuttonapoli

SkySport : Suarez, post sui social: c'è il like di Chiellini e Bonucci - zazoomblog : Sky - Cavani aveva detto no alla Juve per la famiglia a Napoli: ora cè un nuovo tentativo - #Cavani #aveva… - news24_napoli : Sky – Cavani aveva detto no alla Juve per la famiglia a Napoli: ora c’è… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Sky - Cavani aveva detto no alla Juve per la famiglia a Napoli: ora c'è un nuovo tentativo - tuttonapoli : Sky - Cavani aveva detto no alla Juve per la famiglia a Napoli: ora c'è un nuovo tentativo -