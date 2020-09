Sinisa Mihajlovic: "Ho seguito le regole sul covid. Forse mi ha contagiato mio figlio: andava in discoteca" (Di sabato 5 settembre 2020) “Non ho fatto nulla di sbagliato, sono malato di regole e quelle sul covid le ho seguite: mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me”. Lo ha detto Sinisa Mihajlovic - allenatore del Bologna positivo al Coronavirus dopo aver affrontato lo scorso anno la leucemia - intervenendo in video, nella notte, alla presentazione della squadra nel ritiro di Pinzolo. “Nelle ultime due stagioni non sono stato molto fortunato, ma dopo la lucemia vincerò anche questa”, ha dichiarato, aggiungendo poi di ritenere possibile che il contagio sia arrivato dal figlio: “Uscivano, andavano in discoteca, non potevo impedirlo. Lui è stato positivo, ora è negativo”. che per tutti gli altri. Leggi su huffingtonpost

