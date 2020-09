Silvio Brusaferro: "Covid non è cambiato. Niente panico, seguire le regole" (Di sabato 5 settembre 2020) “Non paura, servono invece attenzione, consapevolezza e saper convivere con questo virus”. A parlare al Corriere della Sera è uno dei volti più ha caratterizzato i mesi della pandemia di Covid in Italia, il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, il quale, dati alla mano, dice che “azllo stato attuale non c’è allarme. La capacità di risposta del sistema sanitario è ampia e le regioni fanno fronte alle richieste di assistenza”.Brusaferro spiega che l’età media dei contagiati ”è sotto i 30 anni ma gli asintomatici sono oltre la metà. Il virus è più pericoloso in relazione all’età e alla presenza di altre ... Leggi su huffingtonpost

