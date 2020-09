Silvio Berlusconi, Zangrillo rassicura: “Condizioni stabili e decorso regolare” (Di sabato 5 settembre 2020) “Il professor Alberto Zangrillo, responsabile della terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, rende noto che le condizioni cliniche del paziente Silvio Berlusconi permangono stabili“. Lo si legge in una nota di Forza Italia, partito di cui Silvio Berlusconi è leader. “Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo” conclude la nota. Leggi su sportface

