Silvio Berlusconi: Ultimo Bollettino Medico! (Di sabato 5 settembre 2020) Sono passati alcuni giorni dal ricovero di Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano e sono in tanti coloro che si domandano quali sono attualmente le condizioni di salute dell’ex premier, ecco gli ultimi aggiornamenti! Un’Ansa, diramata in queste ultime ore, svela che l’ex marito di Veronica Lario ha trascorso una notte abbastanza tranquilla in ospedale. Tutto sembra procedere per il meglio. La febbre che aveva attaccato Berlusconi in queste ore sembra definitivamente passata, questo quanto rivelato da alcune fonti molto vicine al politico. Nella giornata di ieri il Prof. Zangrillo, che ha in cura Silvio, ha riferito di quanto è stato difficile convincere l’ex presidente del consiglio a farsi ricoverare presso la struttura ospedaliera. Ma che le condizioni di salute ... Leggi su gossipnews.tv

