Silvio Berlusconi ricoverato in una suite: le foto della sua stanza (Di sabato 5 settembre 2020) Non è certamente un momento facile per Silvio Berlusconi, difatti l’uomo è ricoverato da giorni al San Raffaele di Milano. E se prima è risultato asintomatico, poi a esami approfonditi e vista la sua età avanzata, hanno indotto i medici al ricovero. Ma sapete com’è la sua stanza? Elegante e confortevole. Una vera suite. Photo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - petergomezblog : Silvio #Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve a… - mludodc : RT @Libero_official: #MarinaBerlusconi contro Carlo #DeBenedetti: 'Le frasi contro mio padre? Uomo in disarmo, merita solo commiserazione'… - asesraffa : RT @Gianmar26145917: #Berlusconi ricoverato, gli insulti di #DeBenedetti: 'Nocivo per il Paese, un grande imbroglione!' Lungi da me difende… -