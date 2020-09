Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per Covid-19: le sue condizioni (Di sabato 5 settembre 2020) Silvio Berlusconi ha passato una notte tranquilla all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da giovedì sera dopo essere risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto riporta Tgcom24, il leader non ha febbre e tutto procede regolarmente. Il decorso clinico del Cavaliere viene definito “nella norma”. Nelle prossime ore è previsto un … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

