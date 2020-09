Silvio Berlusconi: da Veronica Lario un messaggio all'ex marito e una replica alle critiche (Di sabato 5 settembre 2020) Veronica Lario scrive a Silvio Berlusconi dopo dodici anni per esprimere la sua solidarietà all'ex marito ricoverato in ospedale, ma spende anche qualche parola per difendere sua figlia Barbara. Veronica Lario torna a dialogare con Silvio Berlusconi dopo dodici anni: l'ex moglie del Cavaliere ha lasciato un breve messaggio alla segreteria del Cavaliere dopo il suo ricovero all'Ospedale San Raffaele di Milano: "Sono addolorata e un po' preoccupata", ha detto come riportato da Repubblica. Era il 31 gennaio 2007 quando Veronica Lario inviò una lettera aperta a la Repubblica pretendendo le scuse pubbliche del marito per le sue frasi galanti ad alcune ospiti ... Leggi su movieplayer

