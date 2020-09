Siamo già commissariati ancora prima di ricevere un euro. Cosa dice Timmermans (Di sabato 5 settembre 2020) Altro che Mes, con il Recovery Fund Italia commissariata ancora prima di ricevere un euro da Bruxelles. A mettere le cose in chiaro è Frans Timmermans, l'olandese vicepresidente della Commissione Ue che oggi interverrà al Forum Ambrosetti di Cernobbio, in una intervista alla Stampa. "I piani nazionali per il Recovery Fund vanno presentati molto in fretta e devono riflettere gli orientamenti europei per i quali sono stati definiti", dice il barbuto ex ministro degli Esteri della "frugale" OIanda. "Saremo fermi nel controllare che gli stati rispettino le regole. Non ricapiterà un altro pacchetto finanziario così ampio in un futuro vicino", dice Timmermans che ha un messaggio per il ... Leggi su iltempo

