Si fa male mentre prepara la scalata del giorno successivo: lecchese salvato all'alba sulla Marmolada (Di sabato 5 settembre 2020) L'alpinista, riporta TrentoToday.it , stava trasportando del materiale necessario per la scalata del giorno successivo. Era da solo quando è caduto, e pare non avesse il cellulare. Questo almeno è ... Leggi su leccotoday

AndreaOleandri : RT @isentinelli: E a un certo punto mentre urlavano alla dittatura sanitaria una persona si è sentita male. Dal palco hanno chiesto se ci… - fioravanti76 : RT @isentinelli: E a un certo punto mentre urlavano alla dittatura sanitaria una persona si è sentita male. Dal palco hanno chiesto se ci… - dierema82 : RT @loZibbo: E a un certo punto mentre urlavano alla dittatura sanitaria una persona si è sentita male. Dal palco hanno chiesto se ci foss… - Magda_mavi : RT @isentinelli: E a un certo punto mentre urlavano alla dittatura sanitaria una persona si è sentita male. Dal palco hanno chiesto se ci… - GastoneMappini : RT @mgdj56: Il #Comunista Tessera N°1 del #Pd Occhio che la vita è una ruota..mai gioire delle disgrazie altrui..ci si potrebbe rimanere ma… -

Ultime Notizie dalla rete : male mentre

Genova24.it

La Bibbia non è una raccolta di buoni sentimenti, non è un repertorio di storie edificanti per persone per bene. Contiene gesti efferati e parole tremende, eco del gesto e delle parole di Caino. I pad ...Si è sentito male domenica mentre si trovava nella piazza del paese con la moglie e i figli, è finito in ospedale a causa di un ictus, i sanitari gli hanno fatto il tampone come da protocollo ed è ris ...