Shenmue, il capolavoro per Dreamcast diventa una serie anime (Di sabato 5 settembre 2020) Shenmue ha stabilito lo standard per gli open world “vivi” nei videogiochi quando è uscito su Sega Dreamcast nel 1999. È stato seguito da alcuni dei più attesi sequel mai realizzati, e Shenmue III ha stabilito un record per il gioco Kickstarter più finanziato nel 2015. Ora, Crunchyroll di AT&T ha annunciato che Shenmue avrà la sua serie anime. Secondo Deadline, andrà in onda su Toonami di Adult Swim negli Stati Uniti, non solo su Crunchyroll, e seguirà il protagonista del gioco Ryo Hazuki nella sua ricerca di diventare un artista marziale e vendicare l’assassinio del padre. A parte questo abbozzo, l’immagine che vedete e il fatto che Crunchyroll ha ordinato 13 episodi, non abbiamo ... Leggi su nonsolo.tv

