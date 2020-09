Serie A calciomercato: il Crotone tra le società più attive a proposito di nuovi arrivi. Dalla Stella Rossa il mediano Milos Vulic a titolo definitivo (Di sabato 5 settembre 2020) Le prime dichiarazioni del giocatore appena arrivato a Crotone: “Sono molto contento ed un grande onore per me giocare in Serie A, perché sono molto ambizioso e darò il massimo per aiutare il Crotone a raggiungere i suoi obiettivi. Fisicamente sto bene – ha dichiarato Vulic – ho già giocato sette partite e segnato due gole mi sento pronto per questo nuovo inizio. Conosco già Golemic – ha detto Vulic – e gli ho mandato un messaggio ieri per dirgli che oggi avrei firmato il contratto con il Crotone”. Dopo l’arrivo del difensore centrale Lisandro Magallen (Ajax), il dg Raffaele Vrenna e il ds Giuseppe Ursino sempre più attivi sul calciomercato per portare a Crotone gli ... Leggi su laprimapagina

SkySport : Serie A, il valore di calciomercato delle rose: Inter al 1° posto. CLASSIFICA - Gazzetta_it : #Vidal-#Inter, l'accordo c'è: biennale con opzione da 6 milioni netti. Ma prima deve svincolarsi col #Barcellona… - Gazzetta_it : #Calciomercato #Milan, accordo col Brescia per #Tonali. Imminente l’annuncio - SCalciomercato : ? Primo acquisto per la neoarrivata @acspezia in Serie A. E' @jacoposala ????, terzino svincolato, alla Spal nell'ult… - calciomercatoit : ??#Crotone - in arrivo #Riviere per #Stroppa ??#CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Serie calciomercato Tabellone calciomercato Serie A 2020/2021 estate: acquisti, cessioni e formazioni Sport Fanpage Sport, l’A.S.D. Ellera Calcio riparte e iniziano i lavori del nuovo campo in erba sintetica

Dopo quasi sei mesi di attesa, il calcio a Ellera può finalmente ripartire. Da lunedì 7 settembre infatti, le porte dell’impianto Comunale “G. Fioroni” di Ellera, in ottemperanza a quanto stabilito da ...

ANTICIPI E POSTICIPI – IL PROGRAMMA DEL PARMA NELLE PRIME QUATTRO GIORNATE DELLA SERIE A TIM 2020/21

Parma, 3 settembre 2020 – La Lega di Serie A ha comunicato le date e gli orari degli anticipi relativi alle prime quattro giornate del prossimo campionato di Serie A Tim 2020-2021. Il Parma inizierà l ...

Dopo quasi sei mesi di attesa, il calcio a Ellera può finalmente ripartire. Da lunedì 7 settembre infatti, le porte dell’impianto Comunale “G. Fioroni” di Ellera, in ottemperanza a quanto stabilito da ...Parma, 3 settembre 2020 – La Lega di Serie A ha comunicato le date e gli orari degli anticipi relativi alle prime quattro giornate del prossimo campionato di Serie A Tim 2020-2021. Il Parma inizierà l ...