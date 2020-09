Serie A calciomercato: il Crotone la società più attiva. Dalla Stella Rossa il mediano Milos Vulic a titolo definitivo (Di sabato 5 settembre 2020) Le prime dichiarazioni del giocatore appena arrivato a Crotone: “Sono molto contento ed un grande onore per me giocare in Serie A, perché sono molto ambizioso e darò il massimo per aiutare il Crotone a raggiungere i suoi obiettivi. Fisicamente sto bene – ha dichiarato Vulic – ho già giocato sette partite e segnato due gole mi sento pronto per questo nuovo inizio. Conosco già Golemic – ha detto Vulic – e gli ho mandato un messaggio ieri per dirgli che oggi avrei firmato il contratto con il Crotone”. Dopo l’arrivo del difensore centrale Lisandro Magallen (Ajax), il dg Raffaele Vrenna e il ds Giuseppe Ursino sempre più attivi sul calciomercato per portare a Crotone gli ... Leggi su laprimapagina

ROMA - Primo test stagionale per la Roma impegnata questo pomeriggio alle 17.30 contro la Sambenedettese. Squadra fortemente rimaneggiata quella che scenderà a Trigoria contro il club di Serie C, con ...

Calciomercato Milan, Brahim Diaz: “Voglio far divertire i rossoneri. Maglia 21? Pressione positiva”

Il giovane trequartista si è presentato attraverso i canali ufficiali del Milan, mettendo subito in chiaro le sue volontà per la prossima stagione. “Per me è un privilegio essere in un grande club com ...

