Serbia e Kosovo, storico patto sotto l’egida di Trump (Di sabato 5 settembre 2020) Serbia e Kosovo firmano uno storico accordo ma il vincitore è Donald Trump. Non solo infatti il presidente ottiene la firma del patto di normalizzazione dei rapporti alla Casa Bianca, ma soprattutto è riuscito a far designare da entrambi i Paesi Hezbollah come “organizzazione terroristica” e di vietare l’uso di “apparecchiature 5G fornite da venditori non fidati nella loro rete di comunicazione”, ovvero la Cina. Ma soprattutto ha ottenuto che entrambi i governi riconoscano Gerusalemme come capitale d’Israele. LEGGI ANCHE > Trump annuncia il piano di pace per il Medioriente: Israele disposto a rinunciare alla sovranità in Cisgiordania Con Serbia e Kosovo vince anche Israele Le vere ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Italia : Kosovo-Serbia: firmato accordo rapporti economici. 'Svolta storica', dice la Casa Bianca - repubblica : Serbia e Kosovo aprono l'ambasciata a Gerusalemme - Agenzia_Ansa : #Serbia e #Kosovo avranno ambasciate a #Gerusalemme. Tra i due paesi anche intesa economica sotto regia di #Trump… - Alex21312003 : RT @agambella: Il Presidente Trump annuncia che Serbia e Kosovo normalizzano i rapporti economici. La Serbia sposterà l'ambasciata da Tel A… - montagnadelsap1 : RT @michelegiorgio2: Netanyahu annuncia che il #Kosovo non solo riconoscerà Israele ma aprirà un'ambasciata a Gerusalemme, diventando la pr… -