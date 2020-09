Sen. Antonio Iannone: “Incendi criminali, Antimafia apra inchiesta” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Senatore salernitano Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania, in qualità di membro della Commissione Antimafia, denuncia: “La simultaneità con la quale si sono sviluppati i devastanti incendi sulle montagne di Salerno, Cava de’ Tirreni, Costa d’Amalfi è tutta la Valle dell’Irno non lasciano dubbi: dietro questo disastro ambientale c’è una volontà criminale preordinata, pronta ad agire all’alzata del vento. Ogni anno denuncio al Ministero dell’Ambiente e dell’Interno questa vergogna ma non ottengo altra risposta che un rinvio alla Regione Campania che per la verità nulla fa per non far andare in onda ogni anno questo desolante spettacolo. Gli interventi di ... Leggi su anteprima24

