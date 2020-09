Selvaggia Lucarelli, toni duri contro Zangrillo: Gli italiani non sono co***oni (Di sabato 5 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli interviene sul Fatto Quotidiano, chiarisce la sua posizione su Alberto Zangrillo e afferma: Gli italiani non sono coglioni! Ancora al centro delle polemiche Selvaggia Lucarelli: la giornalista e scrittrice come sempre pungente interviene su quanto dichiarato da Alberto Zangrillo. In più occasioni, sottolineandone la poca credibilità. Ecco perché nei confronti del ricercatore spende … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - VittorioSgarbi : Selvaggia Lucarelli: una inacidita pettegola. - VittorioSgarbi : Andrea Scarsi e Selvaggia Lucarelli: due beccamorti ossessionati dall’età. - SoniaLaVera : RT @MinutemanItaly: @borsamat @IlariaBifarini @francescatotolo @CesareSacchetti @DavidMilletti @intuslegens @fdragoni @Mezzorainpiu @alexve… - savarese46 : Alberto Zangrillo, Selvaggia Lucarelli ci va giù pesante: 'So' cog***ni, solo mirabili supercazzole' -