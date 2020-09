Segni d’acqua: pregi e difetti (Di sabato 5 settembre 2020) I Segni d’acqua sono premurosi, dolci, sensibili, teneri e affettuosi, romantici e sognatori, ma anche passionali, irascibili, malinconici e con una marcata tendenza al pianto. Qualcuno crede siano fragili, in realtà hanno dentro di sé una forza incrollabile, che emerge soprattutto nei momenti di difficoltà. Quando sembra che le cose della vita li abbiano sferzati, loro sono pronti a ricominciare, magari dopo aver versato lacrime per una settimana! Vediamo quali sono pregi e difetti dei Segni d’acqua. 1)Cancro pregi. Primo segno della triade, uno dei più sensibili ed emotivi dello zodiaco. È profondo e intuitivo, possiede un fiuto eccezionale cui non sfugge nulla, è dolce e sempre pronto a elargire una carezza, un consiglio, una parola di conforto, ... Leggi su giornal

il_iban : @rmatocci no i pesci son tranquilloni é un segno d'acqua te l'ho detto i piú caparbi sono ariete capricorno toro e poi i segni di fuoco - InVeroVeritas : @astriamari1 Forse hai sbagliato a dire 'della Luna' in invece che segni d'acqua. Mah. - sgmidas : @bbIuetae segni d'acqua for the win ma che segno hai in luna - QUEERYUBIN : @Y00NSFEVER no no basta segni d'acqua, io voglio nascere tipo acquario o qualcosa del genere, BASTA COI SENTIMENTI - siiAquario : I segni zodiacali d'aria e d'acqua: ' ..mi viene da piangere.. sto per piangere.. sto piangendo.. piango.. ' I segn… -

Ultime Notizie dalla rete : Segni d’acqua Coronavirus, tra gli effetti collaterali c'è anche la parosmia l'eco di caserta