Se questo è un premier: 35mila morti? No, ecco quante sono per Conte le vittime del coronavirus in Italia (e il Tg1 tace) (Di sabato 5 settembre 2020) Al bollettino di ieri, venerdì 4 settembre, il coronavirus in Italia aveva mietuto la drammatica cifra di 35.518 decessi accertati dall'inizio della pandemia. Una cifra su cui però Giuseppe Conte è clamorosamente scivolato alla festa del Fatto Quotidiano a cui era ospite d'onore. Il premier, infatti, ha parlato di "135mila morti per Covid-19", insomma ne ha aggiunti la bellezza di 100mila. Spiazzante, soprattutto perché si tratta del presidente del Consiglio. E per inciso, lo spezzone dell'intervento in cui sovrastimava le vittime, è stato trasmesso dal Tg1 (filo governativo, filo-Conte). E il telegiornale della rete ammiraglia di Viale Mazzini non si è nemmeno preso la briga di rettificare lo sfondone di ... Leggi su liberoquotidiano

davidealgebris : Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Ques… - GabriGiammanco : Confindustria con Bonomi ammette che non c’è dialogo con il Governo. Premier e ministri,sordi alle esigenze delle i… - dei_alba : RT @davidealgebris: Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Questo r… - m_carminati : RT @davidealgebris: Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Questo r… - Mariara22504898 : RT @davidealgebris: Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Questo r… -

Fisco: Conte, 'condono non è tra obiettivi governo'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Il condono non è tra gli obiettivi di questo governo". Lo chiarisce il premier Giuseppe Conte intervenendo alla festa del Fatto quotidiano.

