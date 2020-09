Scuole, De Luca: “Tamponi volontari per personale scolastico? Un’idiozia!” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “La mia sensazione è che abbiamo un Governo che vive in una specie di bolla virtuale, c’è gente che non capisce qual è la differenza tra le parole e la realtà, tra le cose scritte sulle carte e la vita concreta dei cittadini”. Così stamane il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una tappa del suo tour elettorale a Vallo della Lucania. Il presidente punta il dito contro il governo nazionale e assicura il massimo impegno per proteggere le famiglie dalla seconda ondata del Covid. Non ci sono le condizioni per aprire le Scuole il 14 settembre, ha ribadito l’inquilino di palazzo Santa Lucia, “nei prossimi giorni ufficializzeremo la data. Nel frattempo faremo screening di massa a tutti i docenti e ... Leggi su anteprima24

SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Situazione non consente apertura scuole per 14 settembre' - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'In condizioni attuali impossibile aprire scuole' - luca_tata : I ragazzi sono seguiti dai docenti in aule virtuali per sei mesi. Il 14 finalmente riaprono le scuole nonostante n… - luca_forconi : *importazione nelle scuole - luca_forconi : 2) Minimizzazione contagi nelle scuole Questo implica evitare di fare sport, evitare urli/canto, ventilando le aule… -