Scuola | Conte | ' quarantena classe intera caso estremo | si valuterà caso per caso'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Il 14 settembre molte scuole riapriranno, alcune hanno deciso di ritardare. Ma andar male che significa? Che ci sarà qualche caso positivo? Bè, lo diamo per scontato. Abbiamo predisposto delle linee guida, interverrà il Dipartimento di prevenzione e valuterà caso per caso, solo in caso estremo si prevederà la quarantena per la classe intera". Così il premier Giuseppe Conte incalzato alla festa del Fatto quotidiano sulla Scuola. "Un metro di distanza non è un discorso semplice - rimarca ...

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Il 14 settembre molte scuole riapriranno, alcune hanno deciso di ritardare. Ma andar male che significa? Che ci sarà qualche caso positivo? Bè, lo diamo per scontato. Abbia ...

Record di contagi e tamponi. Svelati i verbali del governo: “No mascherine al lavoro”

ROMA. Brutta impennata dei contagi da coronavirus, mentre dai 95 verbali del Comitato tecnico scientifico emerge «il divieto di divulgare i numeri alla stampa» e l’indicazione «ai lavoratori di non in ...

