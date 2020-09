Sconcerti: “Stavolta ha sbagliato partita Mancini” (Di sabato 5 settembre 2020) “Stavolta ha sbagliato partita Mancini”. Esordisce così, sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti, nell’analizzare il pareggio dell’Italia contro la Bosnia. “L’Italia era sbagliata”. Ed elenca gli errori. Innanzitutto l’azzardo di impiegare Sensi come regista, visto che non giocava in quel ruolo da anni. Ma non solo. “C’era nell’aria troppo disordine. Gente che ha smesso di giocare un mese fa, gente che ha smesso dieci giorni fa, gente che non ha mai smesso. Non c’è stata velocità, rapidità di scambi, quella caratteristica che ha fatto dell’Italia di Mancini una squadra diversa”. E poi c’è il problema centravanti. “Resta il problema quasi esistenziale del centravanti: non va mai bene nessuno, né ... Leggi su ilnapolista

