"Sconcertante, rispettate mio padre". La schifosa "caccia all'untore", Marina picchia duro (dopo la terrificante prima pagina di Travaglio) (Di sabato 5 settembre 2020) Ora basta. Marina Berlusconi sbotta dopo le accuse alla sorella Barbara. La figlia di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per coronavirus, chiede in modo deciso più discrezione e rispetto per il padre. "Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni", ha affermato la presidente di Fininvest. Dunque, Marine sottolinea come queste giorni siano "segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al colpevole che lascia davvero sconcertati". Il riferimento è in primis alla sorellastra Barbara, indicata come "untrice" in un folle colpo al bersaglio a causa di una serata ... Leggi su liberoquotidiano

