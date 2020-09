Scivola lungo il sentiero e precipita per 100 metri: 17enne muore sotto gli occhi dei familiari (Di sabato 5 settembre 2020) Una gita in famiglia si è tramutata nella più assurda delle tragedie. Veronica Copeta è morta a soli 17 anni, sotto gli occhi dei genitori e della sorella gemella. Insieme a loro stava percorrendo il ... Leggi su bresciatoday

TheDebEmpire : Guarda come scivola lungo la guancia... - Dani_Violante : La domenica mattina, per me, è una vecchietta eccentrica che scivola accovacciata lungo i corrimano delle scale. - irbag98 : Avete presente il video del bidone che scivola lungo la strada sotto la pioggia battente? Ecco quello è il mood di stasera - NuovoSud : Vittoria, nigeriano trentaduenne scivola lungo un costone roccioso: salvato - MoonlightXBard : Quando la luce della luna scivola lungo il mare e danza con le sue onde~ -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola lungo Scivola lungo il sentiero e precipita per 100 metri: 17enne muore sotto gli occhi dei familiari BresciaToday A riportare a galla i peccati del passato ci pensa l’azzoppata Giacomina

Una telefonata ti allunga la vita, recitava un simpatico spot televisivo di parecchi anni or sono. La telefonata che scivola lungo la vita della sessantasettenne Nives e del suo amico e quasi coetaneo ...

Escursionista scivola in un canale vicino al rifugio Pradidali

Un escursionista tedesco del 1967 è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi e le ferite riportati in seguito a una scivolata lungo un canale di sfasciumi e roccette nei ...

Una telefonata ti allunga la vita, recitava un simpatico spot televisivo di parecchi anni or sono. La telefonata che scivola lungo la vita della sessantasettenne Nives e del suo amico e quasi coetaneo ...Un escursionista tedesco del 1967 è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi e le ferite riportati in seguito a una scivolata lungo un canale di sfasciumi e roccette nei ...