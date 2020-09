Sant’Agata, per Campagnuolo l’endorsement della Tartaglione (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto ‘’Forza Italia punta sempre di più sul rinnovo della classe dirigente, su giovani che con competenza e passione si mettono al servizio del proprio territorio. La candidatura di Evangelista Campagnuolo a Sant’Agata dei Goti va in questa direzione, nell’ottica di quel sano rinnovamento che anche il Presidente Berlusconi ha posto come punto cardine del nostro partito’’. Così in una nota stampa l’On.le Annaelsa Tartaglione, deputata di Forza Italia componente della commissione affari costituzionali a Montecitorio. ‘’In questi anni ho apprezzato molto – prosegue l’esponente azzurra – l’impegno che Evangelista ha profuso nel nostro movimento giovanile sia in ambito ... Leggi su anteprima24

GoalSicilia : #Igea, #Furnari: “Bel successo col #SantAgata, i ragazzi mi sono piaciuti per voglia, intensità e qualità di gioco” - notiziarioeolie : Eppure per evitare questi continui 'viaggi della speranza' basterebbe un servizio di pronto soccorso che abbia la s… - MessinaSportiva : Primi test per il Sant'Agata, che tessera Cardella. Ferrara: 'Gambe pesanti' - - GoalSicilia : #SantAgata, #Ferrara: “Test con l'#Acquedolci ci è servito per valutare nostro stato di forma” - GoalSicilia : -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata per Castellammare, due giorni con gli chef stellati: da Uliassi a Gennaro Esposito - All'Acqua della Madonna anche la prima volta di Maicol Izzo e Antonio Maturo IlCorrierino.com