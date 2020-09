San Paolo d'Argon, litiga col vicino: gli trovano armi e droga (Di sabato 5 settembre 2020) costata cara la lite col vicino per una banale qustione di manutenzione del verde a un 56enne di San Paolo d'Argon. Quando i carabinieri sono arrivati, infatti, gli hanno trovato in casa armi, ... Leggi su ilgiorno

sscnapoli : ?? Napoli-Pescara, venerdì 11 settembre ore 18:00. Il match sarà trasmesso su @SkySport in pay-per-view ??… - Esercito : A Roma questo pomeriggio i #soldati dell’Operazione #StradeSicure salvano con il loro intervento una donna che si e… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Per la prima volta la #Liguria ha donato #plasma iperimmune per guarire pazienti affetti da #coronavirus in Basilicata. C… - paolo_solia : RT @Sir_KoReN: 'El martirio de San Simonde Trento ' por Giovanni Gasparro - BabboleoNews : Per la prima volta la #Liguria ha donato #plasma iperimmune per guarire pazienti affetti da #coronavirus in Basilic… -