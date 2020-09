San Giovanni, droga consegnata per sbaglio dal corriere, arrestato pusher (Di sabato 5 settembre 2020) – Uno spacciatore di origine indiana è stato arrestato a Roma, a San Giovanni, per spaccio di sostanze stupefacenti. All’arresto si è arrivati per un errore nella consegna di un pacco. Negli scorsi giorni gli investigatori della 6^ Sezione Squadra Mobile della Questura di Roma erano stati allertati per un pacco erroneamente consegnato presso un’abitazione in zona San Giovanni. La scatola conteneva 6 chili di bulbi di papavero da oppio. Le forze dell’ordine hanno prontamente contattato l’azienda di spedizione, i cui lavoratori hanno affermato di aver consegnato pacchi simili per dimensioni e imballo la mattina precedente. Uno dei corrieri ha inoltre ricordato di essere stato contattato da un uomo con accento straniero che chiedeva informazioni su un pacco che non gli era stato recapitato. In ... Leggi su romadailynews

