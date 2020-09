Salvini: “Bisogna riaprire gli stadi. Lo sport è passione” (Di sabato 5 settembre 2020) Salvini sulla riapertura degli stadi: “Lo sport è passione. Bisogna far ritornare il tifo”. ROMA – Matteo Salvini ai microfoni di Punto Nuovo sport Show ritorna sulla riapertura degli stadi: “La mia non è una questione politica – le parole del leader della Lega riportate da TuttoNapoli – lo sport è vita, è passione. Le partite di calcio, basket, pallavolo, non mi sembra di vedere lo sport. Al signor Conte dico che la Regione Emilia-Romagna ospita il Gran Premio di motociclismo nel prossimo fine settimana ed hanno autorizzato l’ingresso di 10.000 persone per ogni gara. Nessuno pretende di fare un concerto al San Paolo, ma se ne entrano 10.000 per un evento sportivo, ... Leggi su newsmondo

LegaSalvini : #Salvini a #quartarepubblica: 'In questo momento come non mai lo Stato deve lasciare libertà di incasso, libertà di… - marcodilecce : RT @laltrodiego: #TG4 •#Bonafè: 'bisogna accelerare sull'emergenza #migranti, quello che sta accadendo è dovuto alla propaganda di #Salvin… - NewsMondo1 : Salvini: “Bisogna riaprire gli stadi. Lo sport è passione” - SonSempreIoEh : vedete cosa è il salvinismo? ora sulla base di questo esempio sforzatevi di vedere le tonnellate di salvinismo che… - photosandrea : Matteo Salvini, non bisogna meravigliarsi, non ha l’idea di cosa sia il bene e la passione: fatica, dolore, stupore… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Bisogna Favino a Venezia 2020: «Salvini al mio film? Opera non manipolabile» Corriere della Sera