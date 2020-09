Salute Alimentare | 7 Alimenti potenzialmente tossici che usi ogni giorno (Di sabato 5 settembre 2020) Sulle nostre tavole arrivano cibi di cui non temiamo gli effetti collaterali. Ma siamo proprio sicuri che possiamo mangiare tutto senza porci nessuna domanda? Il nostro benessere fisico dipende soprattutto da quello che mangiamo ogni giorno. Ci sono degli Alimenti che, a tua insaputa, in alcune parti o se assunti interamente in dosi elevate, possono … L'articolo Salute Alimentare 7 Alimenti potenzialmente tossici che usi ogni giorno è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

dilgabry : RT @scheinende: Una pandemia fa strage e sconvolge l’economia mondiale. La causa? Virus da eccessivo e inumano sfruttamento animale. Ora:… - SaluteLab : ? ALLERTA ALIMENTARE. Se avete questo #cioccolato in casa, NON mangiatelo. C'è della plastica dentro. LEGGI??… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: «In Amazzonia l’industria petrolifera ha lasciato un’impronta tossica, ulteriormente aggravata dalle recenti fuoriuscite che… - scheinende : Una pandemia fa strage e sconvolge l’economia mondiale. La causa? Virus da eccessivo e inumano sfruttamento animal… - Valori_it : «In Amazzonia l’industria petrolifera ha lasciato un’impronta tossica, ulteriormente aggravata dalle recenti fuoriu… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute Alimentare Capri/Anacapri. Salute alimentare, controlli nei locali: fioccano le multe Positanonews Così si mette a rischio la reputazione della Cedu

Torno sulla questione turca, che è singolarmente diventata questione del Diritto europeo e internazionale per la combinazione fra la morte di Ebru Timtik, l’avvocata curda detenuta dopo 8 mesi di digi ...

Pesce e mercurio

di Adriano Sacripanti*Dal punto di vista nutritivo, la carne di pesce non differisce sostanzialmente da quella di manzo. La differenza di fondo che esiste fra il pesce e la carne bovina o suina riguar ...

Torno sulla questione turca, che è singolarmente diventata questione del Diritto europeo e internazionale per la combinazione fra la morte di Ebru Timtik, l’avvocata curda detenuta dopo 8 mesi di digi ...di Adriano Sacripanti*Dal punto di vista nutritivo, la carne di pesce non differisce sostanzialmente da quella di manzo. La differenza di fondo che esiste fra il pesce e la carne bovina o suina riguar ...