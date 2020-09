Salerno, Collaboratore Scolastico Positivo al Coronavirus (Di sabato 5 settembre 2020) Il giornale online “Salerno Today” riporta che è stato scoperto un sospetto Positivo in una scuola di Mercato San Severino. Il sospetto Positivo è un Collaboratore Scolastico che si è sottoposto volontariamente al test sierologico. Risultato Positivo al test, il Collaboratore Scolastico ha fatto il tampone, il cui esito si conoscerà nelle prossime ore. Negli scorsi giorni il Collaboratore aveva partecipato ad una riunione per il personale Scolastico. Leggi su youreduaction

Caso sospetto di Covid-19 in una scuola in provincia di Salerno. Secondo quanto segnala Salerno Today, in un istituto scolastico di Mercato San Severino un collaboratore scolastico si è sottoposto vol ...Il dirigente scolastico Maria Rosaria Scagliola della Scuola San Tommaso, di Mercato San Severino, rettifica in una email, il contenuto dell’articolo pubblicato su il Mattino e ripreso da Salernonotiz ...