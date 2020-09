Sabrina Ferilli: non ho motivi per rivotare la Raggi (Di sabato 5 settembre 2020) "Ad oggi non ho motivi per rivotare Virginia Raggi". Si schiera, Sabrina Ferilli, sull'elezione del sindaco di Roma. E ci dice che lei, in verità, la Raggi l'ha votata. Ma il secondo mandato no. Il lavoro fatto in Campidoglio dalla sindaca dei cinquestelle alla Ferilli non è piaciuto. L'attrice romana, intervistata durante la festa del Fatto quotidiano, ha poi detto che il referendum non lo avrebbe fatto durante la pandemia e che comunque lei è per il "no". Leggi su iltempo

