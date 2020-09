Romeo Beckham ha 18 anni. Ed è identico alla madre – FOTO (Di sabato 5 settembre 2020) Romeo Beckham, 18 anni, il secondo figlio di David e Victoria, pubblica un selfie su Instagram. La somiglianza con la madre è incredibile. I Beckham si sa, sono sempre sulla bocca di tutti, fanno parlare spesso di sé per il loro fascino intramontabile e per la loro relazione che, nonostante i problemi del passato, sembra procedere a gonfie vele. La coppia ha avuto tre figli, di cui due ormai maggiorenni, e se al momento si chiacchiera molto del primogenito, Brooklyn, che si è fidanzato con Nicole Peltz, come pure della piccola di casa Beckham, Harper, alle prese con la musica, adesso in seguito ad una FOTO postata sui social di Victoria che ritrae il secondogenito Romeo Beckham, l’attenzione è tutta ... Leggi su bloglive

wdonnablog : Romeo Beckham è identico a sua mamma Victoria: 'Sembrate gemelli!' - - RegalinoV : Romeo Beckham è maggiorenne - Fistazolam : Oggi Romeo Beckham diventa maggiorenne. Così, giusto per dire. - mxrcov : 1 settembre voi festeggiate perché potete andare a Hogwarts io festeggio perché posso farmi Romeo Beckham senza and… - gianlucawho : Romeo Beckham è maggiorenne ciao -

Ultime Notizie dalla rete : Romeo Beckham Romeo Beckham somiglia sempre più a mamma Victoria: “Sembrate gemelli” Donna Fanpage Romeo Beckham ha 18 anni. Ed è identico alla madre – FOTO

Romeo Beckham, 18 anni, il secondo figlio di David e Victoria, pubblica un selfie su Instagram. La somiglianza con la madre è incredibile. I Beckham si sa, sono sempre sulla bocca di tutti, fanno parl ...

Avete mai visto il secondo figlio di Victoria Beckham? Ha 18 anni ed è identico alla mamma [FOTO]

La famiglia Beckham è ritornata sotto l’occhio del gossip, ma a far parlare questa volta non è Victoria e neanche il marito David. Si sa, è una delle più chiacchierate nel mondo dello spettacolo. Ma a ...

Romeo Beckham, 18 anni, il secondo figlio di David e Victoria, pubblica un selfie su Instagram. La somiglianza con la madre è incredibile. I Beckham si sa, sono sempre sulla bocca di tutti, fanno parl ...La famiglia Beckham è ritornata sotto l’occhio del gossip, ma a far parlare questa volta non è Victoria e neanche il marito David. Si sa, è una delle più chiacchierate nel mondo dello spettacolo. Ma a ...