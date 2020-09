Romano Prodi pedala a 2.750 metri per la ‘Maratona Alzheimer’ (Di sabato 5 settembre 2020) BOLOGNA – Una ‘maratona’ solidale con un testimonial d’eccezione: questa mattina, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha inforcato la sua bicicletta ed è salito sul passo dello Stelvio (Bolzano) contribuendo alla causa della Maratona Alzheimer, che quest’anno si terrà in versione ‘a distanza’, dall’11 al 21 settembre. Leggi su dire

HuffPostItalia : Romano Prodi: 'Il numero dei parlamentari è eccessivo, ma ecco perché voterò no al referendum' - TNannicini : Anche Romano Prodi è per il NO al #Referendum. Si sarà dimenticato anche lui dei programmi originari dell’Ulivo che… - bendellavedova : #IOVOTONO Importante #No a #Referendum da parte di Romano #Prodi, ragionato ma netto. @Piu_Europa unico partito se… - Agenzia_Dire : Una ‘maratona’ solidale con un testimonial d’eccezione: Romano Prodi. - Agenpress : Romano Prodi 'scala' lo Stelvio e regala i Km percorsi alla Maratona Alzheimer -

Ultime Notizie dalla rete : Romano Prodi Romano Prodi scala lo Stelvio in bicicletta a 81 anni il Resto del Carlino Maratona Alzheimer: Prodi scala lo Stelvio e dona i chilometri

CESENATICO. Tra i protagonisti alla nona edizione della Maratona Alzheimer (Cesenatico 11-21 settembre 2020) si inserisc ...

Romano Prodi scala lo Stelvio in bicicletta a 81 anni

Bologna, 5 settembre 2020 - Scalare lo Stelvio in bicicletta per una buona causa. A 81 anni. Protagonista dell’impresa è l’ex premier Romano Prodi, che questa mattina - assieme a un gruppo di amici - ...

CESENATICO. Tra i protagonisti alla nona edizione della Maratona Alzheimer (Cesenatico 11-21 settembre 2020) si inserisc ...Bologna, 5 settembre 2020 - Scalare lo Stelvio in bicicletta per una buona causa. A 81 anni. Protagonista dell’impresa è l’ex premier Romano Prodi, che questa mattina - assieme a un gruppo di amici - ...