Roma, Petrachi parla del suo addio: «Mi sono ritrovato solo contro tutti» (Di sabato 5 settembre 2020) L’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato del suo addio al club giallorosso attraverso una lettera all’Ansa Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato del suo addio alla squadra giallorossa attraverso una lettera affidata all’agenzia Ansa. Ecco le sue dichiarazioni: «Ho tentato di alzare un muro, di mettere uno scudo a difesa del gruppo, mi sono ritrovato solo contro tutti. sono stato abbandonato da una proprietà troppo distante da Roma, dalla Roma e dai tifosi. sono stato lasciato solo a combattere. Avevo ... Leggi su calcionews24

CorSport : #Roma , la verità di #Petrachi : 'Solo contro tutti, volevo allontanare chi violava i segreti'?? - gizzo97 : RT @marifcinter: Petrachi: 'Quegli stessi elementi che avrebbero dovuto dimostrare fedeltà alla causa della Roma, rispettando il sacro sile… - LAROMA24 : ?????????????? #Petrachi: “Mi sono ritrovato solo contro tutti, sono stato abbandonato dalla proprietà. Ho chiesto inutil… - FraBarilaro : @leosantacrux D’accordissimo. Perché sennò così vale tutto. Peraltro il signor Petrachi aveva qui a Roma i superior… - Mio_Capitano_10 : RT @ilRomanistaweb: ??#Petrachi: 'Ho tentato di alzare un muro a difesa del gruppo, volevo proteggere la squadra. Sono stato lasciato da sol… -