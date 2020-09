Roma, Petrachi adesso parla: “Ho tentato di difendere il gruppo, ma ho lottato da solo contro tutti” (Di sabato 5 settembre 2020) C’ha messo un po’, ma alla fine ha fornito la sua versione. L’ex ds della Roma Gianluca Petrachi si è affidato all’Ansa per una lettera di chiarimento a due mesi dalla telenovela che l’ha visto chiudere il rapporto con il club capitolino: “Ho tentato di alzare un muro, di mettere uno scudo a difesa del gruppo, mi sono ritrovato solo contro tutti. Sono stato abbandonato da una proprietà troppo distante da Roma, dalla Roma e dai tifosi. Sono stato lasciato solo a combattere”. “Avevo chiesto a Pallotta di allontanare gli elementi che violavano i segreti dello spogliatoio e del campo o, ancor peggio, che minavano i rapporti interni. Come quando, ad esempio, inventarono ... Leggi su calcioweb.eu

LiveEvil_2010 : #Petrachi parla di nuovo e svela il solito altarino: nello spogliatoio della Roma c'è qualche testa di cazzo che re… - RealHumanBeing8 : E quindi Petrachi ha sputtanato il circo aka Roma di Pallotta, strano. - ste6ste : RT @marifcinter: Petrachi: 'Quegli stessi elementi che avrebbero dovuto dimostrare fedeltà alla causa della Roma, rispettando il sacro sile… - ste6ste : RT @marifcinter: Petrachi: 'Ho tentato di alzare un muro, di mettere uno scudo a difesa del gruppo, mi sono ritrovato solo contro tutti. So… - Lupetto979 : @LDeSantis2 Lore' in generale hai ragione, però così non risolvi niente e crei solo polemiche inutili che in questo… -