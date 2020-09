Roma, negazionisti Covid e No Mask in piazza: “Siamo in guerra” (Di sabato 5 settembre 2020) Corteo in piazza Bocca della Verità oggi a Roma. Alla manifestazione presenti i no nask, negazionisti del Covid ed estrema destra: “Siamo in guerra” Un vero e proprio scempio oggi, 5 settembre, a Roma. In piazza Bocca della Verità, questo pomeriggio alle 16.30 si sono riunite quasi mille persone, tra negazionisti Covid, no Mask, estrema destra, anti 5g, no vax e chi più ne ha più ne metta. Quasi tutti i presenti, ovviamente senza mascherina, sono scesi in piazza per sostenere la loro teoria, ovvero che il Covid è un’invenzione. “Fascista è chi ci costringe a stare a casa”, hanno dichiarato alcuni partecipanti. Una bizzarra teoria ... Leggi su bloglive

nzingaretti : Non è vero che non c'è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia all… - fattoquotidiano : No mask, negazionisti del Covid ed estrema destra in piazza a Roma. Zingaretti e Di Maio: “Fermatevi, rispetto per… - MonicaCirinna : Domani negazionisti #COVID19 in piazza a Roma: unica parola per definirli è irresponsabili. Con loro ovviamente i n… - pmiele0 : RT @PieroLatino: I negazionisti spiegati da Luciano Onder... #Covidioti #negazionisti #Roma #NoMask - DiReddito : 100 associazioni x 2000 #negazionisti in piazza a Roma, nemmeno i soci fondatori c'erano. -