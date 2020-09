Roma, il ‘branco’ di giovani colpisce nel mini-market all’Esquilino, erano in cerca di alcol “gratis” (Di sabato 5 settembre 2020) Una rapina si è consumata questa notte nel rione Esquilino a Roma dove un dipendente di un minimarket è stato aggredito da un gruppo di cinque giovani stranieri. L’episodio è avvenuto in Via Emanuele Filiberto a mezzanotte e un quarto: uno dei malviventi ha sferrato un pugno in faccia all’impiegato, un 46enne del Bangladesh, ferendolo lievemente al labbro. Dopodiché i ragazzi hanno afferrato una bottiglia di liquore e sono fuggiti via. Sul posto sono giunte le volanti della Polizia di Stato. Adesso è caccia ai responsabili. Roma, il ‘branco’ di giovani colpisce nel mini-market all’Esquilino, erano in cerca di alcol ... Leggi su ilcorrieredellacitta

