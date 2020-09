Roma, i negazionisti del Coronavirus in piazza senza mascherina: "Contro la dittatura sanitaria" (Di sabato 5 settembre 2020) Un grande striscione " Noi siamo il popolo ", bandiere tricolori e cori «libertà, libertà», ma anche fischi e insulti. Centinaia di persone sono scese in piazza oggi al centro di Roma Contro quella... Leggi su feedpress.me

nzingaretti : Non è vero che non c'è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia all… - fattoquotidiano : No mask, negazionisti del Covid ed estrema destra in piazza a Roma. Zingaretti e Di Maio: “Fermatevi, rispetto per… - MonicaCirinna : Domani negazionisti #COVID19 in piazza a Roma: unica parola per definirli è irresponsabili. Con loro ovviamente i n… - Satryland59 : RT @StefanoZukunft1: Mi verrebbe da dire poverini...poi rammento che, domani, senza rendermene conto ne incontrerò qualcuno in giro e forse… - gabriellafanc : RT @cecilia_strada: Ho visto la manifestazione dei #negazionisti a Roma. Ammassati, senza mascherine. Non ve lo meritate il Sistema sanita… -