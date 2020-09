Roma: AAA cercasi nuovi Vigili…”palestrati”: flessioni, salto in alto e corsa, ecco i requisiti da rispettare (Di sabato 5 settembre 2020) Ci sono da rispettare anche tutta una serie di requisiti fisici nel nuovo concorso che porterà all’assunzione di nuovi 500 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Una novità introdotta con il nuovo bando e assente nell’ultimo espletato (era il 2010) dove bastava un «certificato medico». Insomma: Roma punta ad avere nuove risorse “prestanti” per il suo organico di Polizia Locale. I requisiti fisici Quali prove bisognerà dunque superare? La «prova di efficienza fisica» sarà per i candidati «risultati idonei alla prova scritta» i quali, «prima dell’espletamento della prova orale prevista dal presente articolo, saranno sottoposti ad una prova di efficienza fisica tesa a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

